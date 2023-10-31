依《勞工職業災害保險及保護法》規定，僱用員工50人以上投保單位，勞工職業災害保險行業別災害費率採「實績費率制」，據統計，明年共有1萬9673家適用，其中因職災頻傳、職安衛辦理情況不佳等，共有3556家遭加收，其中更有某事業單位職災實績費率達1.16％。

據統計，明年度適用實績費率的投保單位共1萬9673家，較今年增加414家，其中行業別災害費率減收者計1萬4445家（占73.43％）、加收者計3556家（占18.08％）、維持原費率者計1672家（占8.49％），其中加收的行業中最多為製造業、批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業。

勞保局納保組組長吳依婷表示，計算實績費率的時間點為各適用單位最近3年（即2020年1月1日起至2022年12月31日止）「職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額之比率」及「職業安全衛生辦理情形」，分別計算加總後得之，前者最高加計3成、後者最高加計2成，合計最高可加收5成。

吳依婷說，勞保局已在今年10月27日通知所有適用單位調整結果，如事業單位有異議可向勞保局洽詢。