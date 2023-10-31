一名女外送員昨送餐到帝寶社區，因訂餐人使用現金付款，社區管理員要她把餐點放在推車上，然後帶她上樓，讓她感到不可思議，直呼「果然豪宅就是不一樣」，特別體驗讓所有外送員稱羨，不少人表示也想到帝寶內一探究竟。

原PO昨（30）日於臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，昨日送餐到帝寶社區，訂餐的客人選擇現金付款，但客人沒有把錢寄放在管理室，她抵達社區大廳後，管理員要求她把餐點放在外送專用的推車上，帶她搭電梯上樓。

讓原PO大開眼界直呼，「連餐點都不用我拿，不僅可以放在推車上，甚至有專人服務，果然豪宅就是不一樣。」

貼文吸引其他外送員關注，「我覺得這經驗很難得，一般人想進去還沒機會，好羨慕」、「重點是小費給多少」、「貧窮果然限制了我的想像」、「妳賺到了，我都不知道大觀園裡面長什麼樣，難得可以當一次劉姥姥」、「管理費一個月5萬起跳，服務當然不一樣。」

但也有人認為既然是豪宅，管理員應更重視住戶的隱私，不該讓外送員上樓，「有錢人更注重隱私才對，為什麼還會讓人送上樓跟收錢呢？」、「有錢人基本上不可能會這樣的」、「豪宅不是會有代墊款嗎？」