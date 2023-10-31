普發現金今日是最後一天，財政部次長阮清華表示，整個過程非常滿意，但是到目前為止還有8萬人未領，其中一個部分是因為人在國外、被除籍者，阮清華表示，財政部擬給這一群人緩衝期，只要今天之前恢復戶籍申請，給予緩衝期。

根據財政部統計，普發現金到目前為止，已經提領的人數2347萬3397人，提領比率已經達99.66％，未領人數剩8萬人。

根據了解，相關人只要打電話1988登記完成即可。