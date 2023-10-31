花蓮高齡79歲的黃姓老翁因顱底長了約6公分大的腫瘤，眼睛常感不適，經醫院進行微創手術，並以電療及化療清除殘餘癌細胞後，目前已恢復良好。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高齡79歲的黃姓老翁近2年常感到眼睛不適，原以為是針眼作怪，怎料去年8月雙眼卻突然看不清，前往醫院檢查發現顱底長腫瘤，且是罕見的「嗅神經母細胞癌」，經醫療團隊以微創手術取出6公分大的腫瘤，並以電療及化療清除殘餘癌細胞後，黃翁恢復良好。

黃姓老翁近2年頻頻感到雙眼疼痛，原以為是小毛病，直到8月雙眼彷彿被人遮住視線，不僅看不清楚，走路時還搖搖晃晃，驚覺有異，前往醫院檢查發現顱底長腫瘤，接著轉到花蓮慈濟醫院耳鼻喉科詳細檢查為罕見「嗅神經母細胞癌」。

慈濟醫院耳鼻喉科副主任周昱甫表示，初次見到黃翁時，發現他眉間額頭微凸、眼距較寬，經電腦斷層掃描、病理切片檢查，確診腫瘤為罕見的「嗅神經母細胞癌」，且已長到6公分，從大腦額葉到雙側眼框到鼻腔上部，佔據整個前顱底並侵蝕到鼻樑骨。

他說，雖然病人視力未受到影響，但是橫向生長的腫瘤因壓迫到眼外肌，導致病人眼睛無法聚焦，與典型的嗅神經母細胞癌的常見症狀鼻塞、流鼻血等表現症狀大不同。

醫療團隊考量黃翁年紀大且不願做傳統開顱大手術，以內視鏡顱底手術從鼻孔進入清除腫瘤，不僅傷口小、出血少，減少開顱併發症的風險，且術後3天就能出院。

周昱甫說，黃翁雖是第4期嗅神經母細胞癌，所幸未擴散到腦部及眼部，術後治療再以電療及化療消滅殘留在腦膜、眼周膜的癌細胞，且在定期追蹤下，恢復良好。

一解眼痛困擾的黃翁說，他自認身體硬朗，不過當醫生告知他罹患癌症時，心情彷彿從天堂掉進地獄，讓人難以接受，因除了眼睛痛外，完全沒有其他不適，根本不知道已是罹癌病人，感謝醫療團隊救他一命，年紀大難免有些小毛病，但經過這次之後，不會再輕忽身體的健康。

周昱甫也提醒民眾若出現異常鼻塞、流鼻血，甚至眼睛疼痛、視力模糊等症狀時，千萬不要小覷，應到醫療院所就醫檢查治療。