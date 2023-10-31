（16：21更新）NHK引述消息人士指出，應埼玉警方請求，東京警視廳已派遣名為「SIT」的調查小組前往現場。「SIT」專門處理綁架勒索等案件，另外也會進行談判以說服嫌犯釋放人質。
日本埼玉縣一間醫院今（31）日下午傳出槍響，院內一名40多歲醫生及一名60多歲患者受傷，所幸無大礙。目前傳出一名疑似持槍的男子躲入醫院以北一間郵局，並與警察對峙中，有日媒報導男子挾持人質，目前警方已封鎖郵局現場，現階段也無法證實兩起事件是否有關聯。
綜合日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，日本警方今日下午1時過後獲報，埼玉縣戶田市戶田中央綜合醫院前「聽見類似槍響的聲音」，警方指出，有人從醫院前的街道對醫院大樓發射一把疑似手槍，造成一名40多歲醫師及一名60多歲病人等2人受傷，所幸兩人均無生命危險。目前尚不清楚2人受傷是否與槍響有關。
據悉嫌犯隨後騎機車逃離現場，現場附近一名女子稱：「我聽到一聲巨響，當我出去時，看到有人拿著看起來像手槍的東西騎著摩托車離開。」
調查人員表示，當地時間下午2時過後，醫院以北1.5公里的蕨市一間郵局獲報一名男子持槍，並將自己鎖在郵局內，日本警方隨即封鎖現場，要求居民遠離郵局。
持槍男子據悉為40至50歲，另有媒體報導男子年紀介於50至70歲之間，身高約160公分，中等身材，身穿黑色衣服，騎摩托車時戴著頭盔。
他闖入郵局時有多名員工及民眾在場，NHK指出，目前警方正在調查他是否挾持人質。不過《讀賣新聞》指出，男子在郵局內挾持多名人質，《讀賣新聞》記者更指當地時間2時43分（台灣時間下午1時43）過後，郵局內傳出「類似開火的爆炸聲」。日本富士新聞網（FNN）也報導，一名「疑似持手槍的男子挾持人質」，並將自己「反鎖」在郵局內，英國廣播公司（BBC）也引述日本官方指出，嫌犯至少挾持1名人質。
蕨市教育委員會已命令該市7所小學和3所初中的學生留在校內，不得讓他們離開。
BBC指出，目前尚不清楚這2起事件是否有關聯。
另外當地下午1點左右，警方接獲通報，戶田站附近一家超市旁的的一間公寓1樓起火，消防隊員正在努力滅火。
現場附近的一名女子聲稱，「我聽到一聲巨響，當我出去時，看到有人拿著看起來像手槍的東西騎著摩托車離開。」”該男子年齡約40至50歲，身高約160公分，中等身材，身穿黑色衣服，騎摩托車時戴著頭盔
蕨市教育委員會已命令該市7所小學和3所初中的學生留在校內，不得讓他們離開
另外，當地下午1點左右，警方接獲通報，戶田站附近一家超市旁的的一間公寓1樓起火。消防隊員正在努力滅火。
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