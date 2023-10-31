不少人年紀到了會被長輩催婚，一名人妻表示，大姑年紀已40幾歲，婆婆的朋友介紹對象給大姑認識，結果雙方見面，大姑提出3條件，包括聘金50萬、婚後不跟公婆住、在家顧孩子不上班，馬上把對方嚇跑，說還是娶外籍好了。引發網友熱議，一派人認為女方太抬舉自己，另一派則力挺，直呼很聰明，用這種方法讓男方和家人都死心。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」透露，大姑已經40幾歲，婆婆的朋友幫忙介紹結婚對象，結果她一見面就直接開條件，要求聘金50萬、婚後不跟公婆住，以及若生孩子的話，女方要在家顧孩子、不上班，這席話一出，對方馬上跟介紹人說他還是娶外籍的好了，嚇得逃跑。

貼文曝光後，有網友酸「當自己18歲喔？」、「憑實力單身」、「以為她還是正值青春年華嗎？也太看得起自己了」；但也有網友力挺原PO大姑，「大姑是聰明人啊……這些婚前就都先講好，不要婚後毛一堆」。

更多人則猜測，大姑應該沒有想嫁，見面只是要應付家人，「這條件感覺不想嫁，身邊這歲數的女性都自由慣了，經濟能力也好，不會想進入婚姻」、「應該是故意的，就是不想結婚又礙於親戚『自以為是』的盛情，直接開這些條件讓對方打退堂鼓。」