不少機車騎士或外送員把手機當作導航機使用，有網友直擊高雄有名外送員則於機車車頭上方裝了一個像是平板螢幕，且畫面還在正撥放影片，笑稱是「真」行動劇院。警方表示，經檢視本案影片，並未拍攝到該名外送員「手持」操作過程無法開罰，但利用停等時間觀看影片容易分心，也可能未及時注意到交通號誌變化及路口情形造成危險。

有民眾於30日在高雄前鎮區草衙二路與佛宗街口發現，1名外送員停等紅燈時，機車車頭上方卻裝了一個像是平板螢幕，四周還用板子框起來，平板畫面也正在撥放影片，被網友笑稱是「真」行動劇院。

轄區前鎮分局表示，目前仍未接到檢舉，不過駕駛人駕駛汽機車，除應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服從交通指揮人員之指揮外，如有以「手持」方式操作撥接、通話、數據傳輸等行為，可依道路交通管理處罰條例第31-1條規定，汽車處新臺幣3000元、機車處新臺幣1000元罰鍰。

但經檢視本案影片，並未拍攝到該名外送員「手持」操作過程無法開罰，但利用停等時間觀看影片容易分心，也可能未及時注意到交通號誌變化及路口情形，容易造成危險，至於車輛是否涉及改裝，若是有收到檢舉將函請監理機關認定，呼籲用路人駕駛時應專注操控車輛，將注意力集中於車前道路狀況，勿因分神而肇事，以免害人又害己。