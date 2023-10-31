香港恐怖電影《釀魂》由香港新銳導演岑嘉彥執導，找來香港人氣極高的MIRROR成員盧瀚庭擔任主角，並集合實力派的姜大衛、朱栢康、袁澧林及新秀陳紫萱等演員共同合作演出。劇情發生在一個人煙稀少的孤島上，盧瀚霆扮演個性內向憂鬱的青年，懷著重重心事踏上這座孤島，他說：「我以前是蠻外向的，但拍片期間，我們都不太聊天交流，讓自己一直維持在很低沉的情緒裡。」

《釀魂》在香港反應不俗，票房近千萬港幣（約4100萬台幣），劇情描述4個青年好友前往孤島上的隱世村落，原以為是孤島探險，沒想到竟遇到異相連連，魔由心生，人人都被隱藏於內心的心魔所困，各種冤親債主似乎都找上門來，讓他們面臨了極度恐怖的情況。

盧瀚霆在電影中拋開以往偶像陽光的一面，扮演難以接受女友死去的憂鬱青年，他表示就像導演岑嘉彥要求的，演員都要表現壓抑的感受，「拍戲那時候，天多半是灰灰的，我的心情也都很低落。」他透露帶片中大部份的時間都很安靜，不太找人聊天，努力培養情緒，直到殺青了二個星期，他才走出角色，找回自己的性格。

而有一場被鬼上身的重頭戲，盧瀚霆必需頭扭數下，表情大變，嚇壞眾人，而盧瀚霆演出前也很緊張，深怕演出的效果很假，但曾以《金都》入圍金馬最佳男主角的朱栢康大讚他這場的表現，「我們現場看，都覺得真的蠻可怕的，而且他扭頭的聲音不是配音，真的是他脖子發出的聲響，就像如果是演肚子餓，你在現場肚子真的叫出聲音了，那是非常專業的表現啊！」