國民黨立委參選人、台北市議員張斯綱妻子抗癌7年，但最終仍不敵病魔，在去年九合一大選前不幸病逝，沒想到卻遭有心人惡意扭曲，在網路上影射是張斯綱的感情問題導致妻子「非自然死亡」；對此張斯綱今(31)日早上在同僚、台北市議員徐巧芯的陪同下舉辦記者會澄清，強調「傷害我可以，但傷害亡妻不可容忍」，強調將提告造謠者。

張斯綱指出，從8月的PO文到現在，有網軍在他的臉書貼文下留言「張斯綱企圖隱瞞妻子過世，另有不可告人隱情？！」，企圖影射他跟妻子的關係出現問題，才導致妻子的離世。

他說，選戰可以競爭、甚至會有攻擊，但是「禍不及家人」是基本的共識跟應有的道德，更何況他妻子已離世一年，再也不能陪在家人身旁，澄清與面對這些不實攻擊，「這樣惡質的政治操作，簡直可恥、可恨、可惡、可悲」。

「我太太生前很支持我的工作，也從不干涉，是我最大的助力與夥伴」，張斯綱表示，在她生前住院的那段時間裡，自已從來不跟辦公室同仁提及，白天努力拜票、晚上醫院陪病，總是希望妻子能康復出院，無奈老天還是帶走了她。

張斯綱直言自己至今最大的遺憾，「就是太太在投票前3天離開人世，我卻沒有把所有餘下的時間都留給她，也沒辦法跟她分享現在的生活點滴」，然而卻有傳言說是自己有女友，導致太太非自然死亡，甚至說他有私生子，「傷害斯綱我可以忍，但是傷害我太太就不行」。

他強調，刻意製圖、散播謠言者可以到此為止，不要再為了選舉泯滅人性，「再攻擊我和我太太，不論是誰，一定提告、抓出無良兇手」。