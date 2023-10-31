星巴克新推出「明太子鮭魚生義大利麵」，白醬搭明太子、鮭魚和花椰菜飄香氣，195元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

Nespresso攜手法國精品品牌Fusalp推節慶限量耶誕倒數月曆，Vertuo系列售價1880元。（Nespresso提供／朱世凱台北傳真）

年末節慶一波波，才剛迎萬聖節，已有品牌迫不及待搶攻耶誕節商機，除了往年都會見到的經典咖啡、節慶月曆開賣外，以紅綠色設計飄散過節氛圍的周邊也將陸續登場，看好疫後送禮市場買氣復甦，業者卯足全力備貨並祭促銷。

星巴克重視耶誕大檔期，每年周邊商品也能在2個月內火速完售，今年疫情解禁後，坦言「復甦狀況不錯，備貨量相較去年多了1成、帶動業績成長1成。」星巴克冬季飲品冠軍「太妃核果風味那堤」11月2日全門市回歸，並有節慶限定外杯，同時端出「栗子蒙布朗燕麥那堤」，以栗子微甜香氣襯托咖啡醇厚口感；另有「明太子鮭魚生義大利麵」等餐點，具特色的周邊則有「耶誕綜合掛耳儲物箱」，喝完咖啡後，盒子還可收納各項物品。星巴克與LINE Pay聯手創專屬送禮平台，11月2日至11月15日推太妃核果風味那堤特大杯雙杯組288元，及栗子蒙布朗燕麥那堤或星冰樂特大杯單一價139元。

Nespresso今年與法國精品滑雪服飾品牌Fusalp攜手，以阿爾卑斯白雪皚皚的山峰為靈感，獨家推出節慶限量耶誕倒數月曆，包括品牌暢銷人氣膠囊與限量款咖啡「節慶濃烈黑咖啡」等，還有聯名限量款咖啡馬克杯，且隨貨附贈100％中獎率的耶誕驚喜卡，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金。