中職34年台灣大賽將於11月4日展開，由下半季冠軍暨年度勝率第一的味全龍隊，對上季後挑戰賽直落三，完勝上半季冠軍統一獅的樂天桃猿，味全龍啦啦隊dragon beauties小龍女，紛紛發出「冠軍戰祭品文」，希望龍迷幫味全龍集氣，奪下今年總冠軍。

味全龍由於奪得下半季冠軍暨年度勝率第一，直接晉級台灣大賽，保有冠軍戰第1、2、5、6、7戰的主場優勢，而在上周未得知對戰組合的情況下，預售票便全面搶先開賣，大批龍迷為了展現主場滿滿的紅潮氣勢，一開賣票價最高的內野熱區、特區便掀起搶購潮，味全球團於稍早宣布天母球場G1一萬張門票完售，票房開出紅盤，為球隊帶來好彩頭。

味全球團宣布天母首戰預售票完售，將創造出滿場紅潮的氣勢。（圖／味全龍提供）

Dragon beauties小龍女在台灣大賽將與龍迷一同捍衛主場。（圖／味全龍提供）

眼見龍迷熱情相挺，啦啦隊dragon beauties小龍女紛紛發出「冠軍戰祭品文」，馬妹及小蛙揚言若奪下總冠軍，就要「素顏開直播」，賴可表示除了要推出個人週邊商品之外，還要用二胡拉味全龍勝場歌曲《紅潮凱旋》，被封為「職棒高嘉瑜」的小映，則是誇下海口要跑「斗六棒球場十圈」，至於昆娜則要展現軟Q的筋骨，只要前兩戰都贏，就要下腰走進球場。

另外像是心璇表示奪冠要去澀谷街頭跳嗆司曲，被粉絲要求開團出國一起跳，至於發下豪願奪冠要發100份餐點給北車街友的張晴，則被大讚是「人美心也美」，唯一的男成員小螞蟻，則表示當奪下總冠軍頭銜那刻開始，就一個月內不喝手搖飲料，更強調這個決定對自己而言，真的需要莫大勇氣。

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