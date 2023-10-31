台北市出生率創新低，民政局辦理的單身聯誼活動，成功配對率卻「非常低」。台北市議員要求，台北市應借鑑外縣市，如臨近的新北市不同月份推出不同活動，結合景點，吸引年輕人。民政局坦言，將改善活動活潑化，並將預算提高。

民政局人口政策科長林峯裕於議會民政委員會中報告，北市去年出生數1萬4000人，總出生率0.845，都創下歷史新低。15至49歲的育齡婦女人數直線下滑，最近20年北市減少17萬5000人。

他說，學者分析，結婚率長期下降，導致生育水準降低，愈來愈多人選擇或被迫晚婚、不婚。2021年30至34歲女性超過半數未婚，35至39歲女性也有3成以上未婚。女性初婚年齡32.3歲，相較20年前上升3.1歲，女性生育第1胎平均年齡則為33.6歲，也較20年前增加2.9歲。

民眾黨議員黃瀞瑩指出，民政局今年9至12月辦理7場料理聯誼活動，相比市面活動會將成功結婚的新人作為廣告宣傳，北市卻連配對成功率的數據都沒有，每場次只限12人參加，且每次活動相同，和北市連結薄弱，反觀新北市活動每場配合不同月份、活動，連結新北市景點，每場60人，對於年輕人較有吸引力。

民進黨議員林延鳳也要求，單身聯誼活動必須更加精緻化，高雄市為整天包含路上、水上活動，甚至還有在愛河滑獨木舟，才能讓參與男女彼此相處、了解個性。

民政局長陳永德坦言，北市成功率「很低、非常低」。會再把活動活潑化、增加人數，並提高預算。

林峯裕回覆，以往單身聯誼活動與其他縣市雷同，現場配對率40％，成功結婚則每年有1、2對。主因為60、80人於景點走馬看花，男女無法深入互動，且傳統配對模式若在會場上沒有成功配對，會後就難以繼續聯絡。

他說，此次料理聯誼活動共7場次，每場12人，每人預算1500元，大家做完料理、一起吃飯，之後還有分組輪流對話，報名踴躍。明年會優先考慮議員要求，針對預算、多元化活動、增加人數、分齡場次等再評估。