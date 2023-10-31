新加坡珍寶餐飲集團31日與屏東美和科技大學進行實習專班簽約儀式，提供學生一整年到新加坡進行海外實習機會。(美和科大提供／林和生屏東傳真)

新加坡珍寶餐飲集團31日與屏東美和科技大學進行實習專班簽約儀式，提供學生一整年到新加坡進行海外實習機會。(美和科大提供／林和生屏東傳真)

新加坡珍寶餐飲集團31日與屏東美和科技大學進行實習專班簽約儀式，提供學生一整年到新加坡進行海外實習，實習期間每月待遇從50Ｋ起跳，結束後將直接留任集團正式員工，讓師生為之振奮。

珍寶集團是自2015年新冠疫情後，再度與美和科大聯手合作，學校積極為餐旅系學生開啟海外實習及職場就業無縫接軌，落實畢業即能就業理念。

美和科大校長王建臺提到，美和科大有許多來自屏榮高中餐飲科就讀學生，將以大手牽小手方式，讓台灣技職教育從高中到科技大學，都有執行國家新南向政策發展的實力，一起與國際餐飲產業接軌。

珍寶餐飲集團首席營運總監、執行董事黃翠芳表示，集團每年從不同國家如臺灣、日本、韓國、印尼及大陸等地徵才，臺灣學子以服務熱誠及學習態度最受肯定。因此，特別選擇與美和科大進行產學專班合作，透過實習及培訓，增加在海外職場解決問題及自我學習能力，成為集團餐飲產業需要的人才。

餐旅管理系主任羅偉碩補充說，新冠疫情後，國際餐旅產業陸續開起來台招募機會，學校以培養國內外專業餐飲與旅館人才為目標，除了鼓勵學生積極參與海外徵才活動，再來就是星國實習期間薪資比台灣餐飲業待遇好，還可在國際化訓練過程中，瞭解跨文化與學習英文語言能力經驗，為日後在國內外就業的職業能力發展奠下基礎。