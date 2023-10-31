高雄國際食品展於29日圓滿閉幕，2023年人氣回溫，吸引上萬人次進場參觀。海洋局代理局長黃登福31日表示，海洋局以「高雄海味」品牌行銷高雄精選水產品，展期共4日，現場零售額與未來商業訂單營業額合計達6600萬元，可見疫後買氣逐漸回溫。

海洋局「高雄海味專區」今年主打高雄海味鱻樂園主題，開展首日陸續傳捷報，吸引國內外民眾、業者紛紛搶購與洽談，其中受到來自美國、加拿大、澳洲、新加坡、日本、韓國、泰國、香港、澳門、柬埔寨、菲律賓、印尼等批發商、通路商與餐廳業者以及國內連鎖業者、電商平台、團購主、餐廳、尾牙送禮等買家青睞，成果豐碩。

黃登福說，海洋局以「高雄海味」品牌積極行銷高雄精選水產品，2023年高雄海味專區22家業者參展，這次參展高雄在地精選水產廠商，皆受到國內外買家的高度關注。像是自加拿大、泰國、柬埔寨與日本批發業者對秋刀魚、即食粥品就很有興趣，美國對在地漁會的石斑魚湯、鱸魚片等皆積極洽談中。

海洋局表示，高雄市是擁有我國漁撈、養殖及水產加工等漁業產業群聚的重要城市，期許明年高雄國際食品展將廣納更多來自各國的買家齊聚蒞臨，讓更多更好的高雄海味商品能由台灣行銷至國際。