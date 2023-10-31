李玉璽陽光率真特質被看中，喜獲首個亞洲區代言。（晴空鳥提供）

李玉璽月初受邀參加巴黎時裝週，幽默自封「國際禮遇璽」，今（31）日宣布喜獲加拿大國民品牌護膚產品亞洲區代言人，該品牌看重他陽光自然率真特質，與品牌強調天然成分不謀而合，李玉璽開心接下人生第一個亞洲區代言，他感謝經紀人與粉絲不斷遊說：「大概是我把頭髮剪短了才有機會，感謝經紀人與粉絲的勸導。」

李玉璽在疫情的3年期間大多以長髮示人，此次剪去了近18公分短髮，讓自己星運扶搖直上，他透露剪掉長髮後雖然捨不到，但也有心境上的轉變，「從開始心理諮商時，得面對自己的陰暗面到慢慢轉為更多光明，的確有一種剪去一些煩惱或憂鬱的感覺。」他剪短後有一點不習慣，「以前可以用頭髮擋住臉，現在就沒辦法了，對於自己現狀與改變非常開心。」

李玉璽透露自己從小是個藥罐子，面對不熟悉的事物往往選擇不勇於挑戰，但30歲後自己透過諮商，整個人脫胎換骨，包含首次接下整季的實境節目主持，都是他「歸零」、「成長」、「重視自己」後的展現。

李玉璽有異位性皮膚炎，所以用的保養或是盥洗產品都需要很天然，不能太有刺激性。他對於保養注重保濕，認為正確的保養方式首先就是把保養產品選好，然後持續使用，「這樣才會有效果。」