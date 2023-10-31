有鑑於近年來物價持續上漲，國際扶輪3470地區虎尾東區扶輪社響應雲林縣豐泰文教基金會「粒粒心意．傳達愛益」活動，31日在虎尾鎮共同捐贈愛心有機米4090公斤，發送給雲林家扶、弱勢家庭與社區長青食堂，藉此「幫助弱勢」、「保護環境」、「扶植小農」，更多元的回饋社會。

豐泰文教基金會「粒粒心意．傳達愛益」活動，主要是號召企業團體一起捐贈愛心白米，幫助雲林縣社福團體與弱勢族群。所認購捐贈的愛心米，皆來自於阿古力社會企業為促進環境永續，與雲林在地小農契作，以有機友善農法種出來的好米，讓受贈者不僅吃得飽，更能吃出健康。

虎尾東區扶輪社社長黃憲文表示，有感於物價飛漲，讓弱勢族群感到家庭生計壓力愈來愈大，贈送白米給弱勢家庭，可滿足他們最基本的日常所需，除讓弱勢族群溫飽並減緩經濟壓力外，更讓受贈者能夠有安心無毒的白米享用，吃得健康又營養。

豐泰文教基金會董事長林金陽說，因疫情影響，這幾年來景氣低迷，所得分配不均的情況更加惡化，弱勢族群在生活上更顯辛苦，所以發起「粒粒心意．傳達愛益」活動，民眾捐款1元，豐泰基金會同步捐1元，大家齊心作公益，邀請企業、社會大眾共同為弱勢族群帶來溫暖與希望。

此次受贈單位包括雲林在地13所偏鄉學校、31個公益社福團體、41間長青食堂，雲林家扶中心指出，感謝虎尾東區扶輪社響應豐泰文教基金會「粒粒心意．傳達愛益」活動，讓雲林家扶的1000服務家庭，除了能吃飽以外，更能吃得健康與安心。