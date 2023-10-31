鶯歌東鶯市民活動中心歷史悠久，且為列管危樓，國民黨新北市議員周勝考今在議會總質詢指出，該活動中心地主自日據時代就借給市府使用，但因房屋老舊，地主及其他合法建物所有權人都同意更新，並承諾會回饋市府130坪空間續作為活動中心，卻遭區公所反對，質疑市府鼓勵都更喊假的，妨害地方發展，代理市長劉和然承諾，會請民政局跟地方溝通協調。

周勝考說，東鶯活動中心從日據時代就借給市府使用，如今房屋老舊，地主想要都市更新，並承諾都更後，回饋1、2樓共計130坪的空間，無償捐給市府作為地方活動中心，之前開過2次協調會，市府局處都說好，但計畫送到區公所卻被打回票，稱還要繼續承租。

周勝考指出，該處已被審計處檢討是列管的危樓，地主又是別人的不是我們的，地主都更後給的回饋空間又比較少，質疑市府是釘子戶，因為基地範圍都是私人土地，批市府妨害地方發展，一直在推動都更及危樓改建，難道都是喊假的？認為不管都更案在哪裡？只要蓋在基地範圍內，回饋機制不圖利都應該予以協助。

民政局長林耀長答詢，租金還是有在付，地方需求與建商提出的都更位置空間必須要溝通。

劉和然強調絕無霸占空間，會再請民政局會跟地方協調。