員警趕抵現場後，商場員工正協助安撫2名男童。（圖 / 劉詠韻翻攝）

海山警分局文聖派出所前（29）日晚間接獲報案，一名民眾指稱目睹2名男童出現於文化路、三猿廣場一帶閒晃，周遭也未見家長看護，疑有走失跡象。據了解，該處為捷運新埔站出入口，平日出入人潮眾多，該名熱心人士擔心男童遭遇危險，於是報警處理，並請警方派員到場協助。

分局獲報後，隨即調派轄區文聖所員警陳俊瑋、汪承霖前往處理，趕抵現場時，商場員工正協助安撫2名男童，更可見桌上提供紙筆供其畫畫，藉此轉移男童的注意力。經過員警耐心詢問，得知男童二人為兄弟關係，平日與父親、祖母同住一處；案發當日，倆兄弟趁祖母一時未有留意，從家中偷跑出門，更手持裝滿糖果的罐子，邊走邊丟，罐子丟到哪裡就往哪裡走，一路閒晃至離家約500公尺遠的三猿廣場。

家屬至派出所將男童領回。（圖 / 劉詠韻翻攝）

據了解，員警先將2名男童帶回派出所休息，同時買來飲品安撫情緒，並協助聯繫家屬至派出所將孩子領回。事後，家屬向警方表示，接到電話時才驚覺男童不在家中，頓時心急如焚，得知小孩已接送至派出所後才如釋重負，隨即出門趕抵派出所將小孩帶返歸家，心裡由衷感激警方與熱心民眾的協助。

分局長王鴻儒呼籲，家中有幼童的家長，平時要注意將門鎖好，或加裝幼童不易開啟的安全鎖扣，平時亦可教導孩童認識住家附近環境，記住自己的姓名及家人聯絡資訊，若不慎走失時，可至附近派出所或便利商店請求協助；民眾如發現疑似走失兒童，亦請立即撥打110通知警方，一同協助孩童返家。