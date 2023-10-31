餐廳的環境衛生很重要，北市一名網友表示，昨晚到百貨公司內的知名麻辣鍋用餐，打開桌子下方的抽屜拿衛生紙擦嘴時，發現抽屜裡一整窩蟑螂，他嚇得投訴服務員，對方卻稱百貨公司只消毒公共環境及管線，他氣得罵「甩鍋給百貨，這間餐廳到底在想什麼啊？」

原PO今（31）日於《爆料公社-匿名公社》指出，昨晚到百貨內的知名麻辣鍋消費，原本對該餐飲集團抱有很高的期待，但用餐時部分食物有明顯的油耗味，某道餐點還催了兩次才上桌，最讓他感到驚嚇的是，當他打開桌子下方抽屜，拿起最後一張衛生紙要擦嘴時，驚見一整窩的蟑螂。

原PO嚇得趕緊找資深服務員反應，但對方卻說百貨只做公共空間、管線等消毒，說法讓他無法接受，怒嗆「你餐廳的抽屜到底干百貨什麼關係？」痛批麻辣鍋業者甩鍋給百貨業者，隨後服務員招待他一瓶飲料當作賠償，「這間餐廳到底在想什麼啊？」

貼文讓網友頭皮發麻，「天啊！好噁心」、「看得起雞皮疙瘩」、「超級不行，看了全身癢、頭皮發麻」、「哇！是整群小強超噁」、「夭壽！好多隻。」