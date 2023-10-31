高雄市運動發展局為推廣幼兒運動風氣，在今年度推出「2023頑真的城市幼兒滑步車巡迴賽」，共計5場，最後一場賽事已於28日在青少年運動園區極限運動場結束，雖然是為今年度巡迴賽畫上句點，但已為幼兒運動開啟新頁。

首場搭配兒童節系列活動，於青少年運動園區極限運動場熱鬧開場。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

高雄市運動發展局局長侯尊堯表示，推廣全民運動是運發局一直努力的目標，而幼兒運動便是向下扎根的契機，除滑步車外，在自辦的水域賽事如高雄愛河端午龍舟嘉年華及SUP立式划槳繞標賽等均有規劃親子體驗組。還有兒童專屬的港都盃幼兒體能障礙賽、足球錦標賽，明年更預計規劃持續辦理，目的就是要讓帶動幼兒運動風氣，藉由賽事提升幼兒體能，並從小培養運動家精神。

終點站回到極限運動場，搭配萬聖節主題及闖關活動，魔術表演讓小朋友歡笑不斷。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

為讓幼兒運動普及各地，不讓賽事侷限單一區域，今年度幼兒滑步車巡迴賽跑遍苓雅、三民、美濃、楠梓等區，而且委由專業教練作賽場勘查及整體比賽制度規劃，每場賽事皆結合美食市集、泡泡秀、魔術表演與小丑氣球大放送等周邊活動，讓孩子能更積極參與運動，打造專屬滑步車的嘉年華會。

夜間賽事加上小朋友喜愛的泡泡表演，將會場打造宛如運動夜間嘉年華。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

5場比賽皆因場地特色及節慶而有不同賽道與賽制的設計，首場搭配兒童節，在青少年運動園區極限運動場熱鬧開場；第2場來到國立科學工藝博物館南館廣場，環形賽道考驗選手過彎技巧；第3場在美濃運動中心登場，賽道設計成必須屈身穿越的障礙賽，配合室內場地也提升趣味性；第4場選在環境清幽的宏南社區，極限耐力挑戰賽道讓小將們更加進化；最終場適逢萬聖節，搖身一變星光賽道，邀請民眾一起體驗過節氛圍。