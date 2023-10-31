公費流感疫苗10月2日開打後，台中市截至昨（10月30日）下午3點使用率達61.59％，尚餘30萬劑，明（11月1日）起放寬50至64歲民眾接種後，恐無法有剩餘劑量供全民開打，也就是除學齡前幼兒、高中職以下學生外，50歲以下民眾要接種流感疫苗可能都需自費接種。

台中市衛生局指出，公費流感疫苗開打以來，統計至10月30日止，中市65歲以上長者有16.4萬人完成接種，接種率37.7％、6個月至3歲幼兒首次接種約1萬人，接種率42.3％、3歲至入學前首次接種1629人，接種率11.1％、醫事人員接種2.9萬人，接種率60.6％，均高於去年同期。

衛福部11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病之成人接種公費流感疫苗，台中市衛生局統計，符合資格人數約30萬9807人。中市112年採購公費對象流感疫苗78萬8100劑，至10月30日下3時止已使用48.5萬劑，尚餘30萬劑。

而依照目前接種速度和疫苗使用量預估今年恐無法有剩餘公費疫苗供全民接種，據悉中央已展開調查要求各縣市提報追加採購公費流感疫苗數量，必要時將統一追加採買。

台中市衛生局表示，現處於流感流行期，依據疾病管制署統計資料顯示，112年10月1日起流感季，台中市累計4例流感併發重症個案，無死亡案例，但目前仍有1名80歲長者住院治療中。

台中市衛生局強調，接種疫苗可減少流感併發重症風險、降低死亡率，且接種後2周可產生保護力，呼籲符合公費接種資格民眾趕快至合約醫療院所完成接種。