很多看似正常穿越平交道行為，其實都有違規可能，近日臉書流傳一張紅單照片，根據照片顯示發生地在彰化縣田中鎮復興路665號鐵路平交道，民眾檢舉平交道超車，竟遭重罰3萬4000元，彰化警方表示，依據《道交條例》規定除罰鍰之外，還會吊扣其駕駛執照1年，呼籲民眾勿以身試法，得不償失。

近日各大臉書社團都出現這張照片，提醒大家「車輛行駛於鐵路平交道時禁止超車，違規舉發罰單金額34000元」，引發許多網友討論，有網友留言「多麽痛的領悟」、「沒賠台鐵都算划算」，也有網友認為「應該可以申訴吧，這應該是平交道前超的車啊，並不是平交道上超車，申訴看看，3.4萬很貴啊」。

彰化縣警察局田中分局表示，該案發生時間是在今年的9月22日，為民眾檢舉自小客車在田中鎮復興路665號鐵路平交道超車，警方依據《道路交通管理處罰條例》第7之1條第1項第14款規定民眾得檢舉交通違規項目來製單舉發。

警方說，根據《道交條例》第54條第3款規定，在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處新臺幣1萬5000千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照，若違規人有異議的話，可以提出申訴。

警方呼籲，駕駛人行駛至鐵路平交道時，應時刻保持警覺，留意前方車輛的狀況，並給予行人足夠的優先權。如發現任何交通違規行為，請即刻向當地警方舉報，以維護道路交通秩序和公共安全。