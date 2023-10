高市非營利和平幼兒園學生家長陪伴幼兒裝扮成鬼要糖,體驗西洋鬼節文化。(和平非營利幼兒園提供/林雅惠傳真)

高市非營利和平幼兒園負責人社團法人高雄市幼童教育關懷協會理事長張文強(左)向幼兒們發送糖果,祝大家度過愉快的萬聖節。(林雅惠攝)

10月31日是西洋萬聖節,高雄市和平非營利幼兒園為了讓孩子體驗異國文化的不同,全校師生、家長扮鬼,由老師帶領幼兒們唱討糖趣「Treat or Trick」(不給糖就搗蛋),前往校園各處室討糖,幼兒們要到糖果開心極了,大人小孩都玩得盡興,享受著過節的氣氛。

萬聖節初體驗!高市非營利和平幼兒園師生扮鬼要糖

楠梓區非營利和平幼兒園歡度萬聖節,全校師生及家長逾50人變身成各式各樣的角色在校園廣場集合,有帥氣的超級英雄、恐怖的鬼怪、漂亮的公主、可愛的動物及女巫,每個人都是活動中最矚目的焦點,園長林美燕祝福大家萬聖節大豐收,負責人社團法人高雄市幼童教育關懷協會理事長張文強先向幼兒們發送糖果,祝大家度過愉快的萬聖節。

一群幼兒在在老師的指導下,學會了討糖通關密語「Treat or Trick」(不給糖就搗蛋),隨後進行重頭戲Treat or Trick討糖趣,在老師帶領下,蜻蜓班及蜜蜂班幼兒分頭前往後勁國小校長室→警衛室→廚房、廚房→托嬰中心辦公室討糖,沿途及抵達目的時大唱著treat or trick(不給糖就搗蛋)、 treat or trick (不給糖就搗蛋)、give me something good to eat( 給我一些好吃的東西)、not too bignot too small(不要太大不要太小)、just the size of montreal(跟蒙特婁大就好)。

每位小朋友拿到了糖果,都很有禮貌的向發送糖果的長輩說聲thanks(謝謝),討糖趣在校園巡迴一圈後回到教室,小朋友們迫不及待開啟糖果品嘗,隨行家長也感受到歡樂氣氛。

園長林美燕表示,和平非營利幼兒園今年開園,首度讓學生體驗不同的西方「萬聖節」文化,希望藉此拓展其世界觀,同時也藉由萬聖節活動提供幼兒展現英文的機會,當幼兒開心唸Trick or treat去各處室討糖,看見他們充滿著自信和快樂,隨行家長及周圍的人們都感受到愉快的氛圍,帶給大家一個特別難忘的回憶。