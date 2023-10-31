2024總統大選倒數74天，國民黨主席朱立倫30日和民眾黨總統參選人柯文哲展開政黨協商，在野整合露出一絲曙光。對此，精神科名醫沈政男斷言，「藍白一定會合，而且不是柯侯配就是侯柯配，不會有其他結局了」，並強調民眾黨要提名陸配當不分區立委的事，遭到綠營跟側翼狂轟，但這套台灣民眾已經膩了，柯侯配／侯柯配大幅領先賴蕭配已經是基本大勢，不是在那邊胡亂罵人可以改變的。

沈政男昨（30）日在臉書發文表示，自己上周就說如果國民黨答應全民調，柯文哲就應同意柯侯印在同一張選票的同一欄位，結果柯文哲這兩天有沒有說，「柯侯要不要印在同一張選票，尊重國民黨」，而此說法當然是建立在有一個公平合理的機制下。沈還強調，從最新的美麗島電子報民調，全市話的，做出了侯柯/柯侯配贏過賴蕭配10%以上的數據，此情況柯侯有可能不把兩人印在同一張選票嗎？「只要印在同一張選票，明年520就可以站在總統府前就職，爽快當總統，這種事情誰不願意啊？所以說藍白一定會合，而且不是柯侯配就是侯柯配，不會有其他結局了。」

除此之外，沈政男還認為，藍白政黨會談，柯文哲與朱立倫煞有介事在那裡談來談去，其實現在的癥結還是那個老問題，「到底國民黨要不要接受全民調？如果是市話與手機各半，可不可以接受？」他分析，只要柯文哲不退讓，國民黨到最後也是會接受全民調，現在就看全民調要怎麼做、市話與手機的比例怎麼分配了；至於什麼聯合內閣、國會席次等等政黨協商的項目，都是跟總統職位聯動，沒什麼好爭論的。

沈還提到，柯文哲提出內閣制，綠營現在把過去民進黨高層亂罵柯文哲的話都拿出來引用，顯見他們已經沒有其他招數，而且敗選的焦慮越來越高了。「柯文哲十年前也在做這樣的事，也是被好多人罵到一無是處，但現在呢？他準備要當總統了。」沈稱，柯文哲跟綠營最大的差別，是其願意為了公共事務犧牲自己，投身政治，而這些人依然只能在那邊胡亂罵來罵去。

至於民進黨與綠營側翼最近狂轟民眾黨要提名陸配當不分區立委的事，沈政男怒批，他們的理由是忠誠度，是兩岸關係，但試問這樣的邏輯跟戒嚴時代的威權統治者有何不同？而柯文哲對這樣的事情深惡痛絕，所以想要改變台灣社會，想不到那些政黨與那些人果然自己跳入人家挖的坑裡了。沈最後指出，「反中、抹紅，用了七、八年，夠了，大家也膩了，你繼續在那邊用這一套已經激不起多數人的熱情了。台灣不能停在這裡，台灣必須向前走。」