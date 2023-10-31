旅宿業房務缺工問題難解，業界爭取開放聘用外籍移工，交通部觀光署表示，10月30日已將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送交勞動部，反映業界需求與回應各方建議，初步估算全台至少有3000缺口，數字只會高不會少。

觀光署統計，旅宿業缺口約8000人，其中房務與清潔人員就佔5500人，其餘還有櫃台、餐廳外場人員等。官員指出，房務缺工主因為年輕族群不願意加入，婦女與中高齡者則留不住，因此長期面臨缺工。

觀光署長周永暉表示，已將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，後續由跨國勞動力政策協商諮詢小組討論，由於仍要考量保障本國勞工權益，可能朝本勞媒合無結果才能申請外籍移工為方向。

周永暉表示，初步評估開放聘用移工人數約需要3000人，計算公式是以全國旅宿業的房間數為參考指標。他說，規模較大的業者以房間數來看需要較多房務人員，但不同類型的旅宿可能提供更多元的服務，因此房務需求也會較高。

觀光署旅宿組組長曹逸書指出，該份報告主要分析當前旅宿業缺工狀況，彙整正反兩方意見，另研擬建議本勞及移工配比計算方式等，最終仍要尊重勞動部提出意見，後續等待勞動部針對評估報告討論。