高市議員李眉蓁也關心自殺防治議題，她引用2022年數據指出，高市每10萬人自殺死亡率為17.1人，高於全台16.2人平均值，很多人選擇愛河在此終結生命，為何高雄號稱宜居城市，自殺率如此高？建議比照台北成立自殺防治中心及自殺防治據點。（柯宗緯翻攝）

高市議員白喬茵今質詢時根據衛福部資料指出，高雄市標準化自殺率連5年蟬聯6都第1，而高雄市通報個案在30天內再自殺率更高達12.1％，6都第1、全國第2。（柯宗緯翻攝）

高市議員白喬茵今質詢時根據衛福部資料指出，高雄市標準化自殺率連5年蟬聯6都第1，而高雄市通報個案在30天內再自殺率更高達12.1％，6都第1、全國第2。（柯宗緯翻攝）

高市議員白喬茵今批，高雄市30天內再自殺率為6都第1，轟高市府罔顧人命，衛生局心衛中心預算每年追加，但自殺通報開案率連年下降，從2019年98％到2022年只剩71％。對此，衛生局解釋是計算基準不同，扣除重複通報、轉介外縣市等因素，開案率為100％。

白喬茵今質詢時根據衛福部資料指出，高雄市標準化自殺率連5年「蟬聯」6都第1，而高雄市通報個案在30天內再自殺率更高達12.1％，6都第1、全國第2。她質疑，有多少未成案的通報個案在30天內自殺？開案率這麼低到底是前線單位浮濫通報？還是心衛中心人力不足不願受理？

白喬茵指出，心衛中心核定人力有16位心理師，但實際任職只有7位，一線訪視的自殺關懷員缺工更嚴重，26位自關員要管理2356個個案，個案負荷比達1：91，按照自殺防治通報標準1個月要訪視4次計算，每位自殺關懷員每個工作日需要關懷的有18個個案。

對此，衛生局說明，針對議員所指開案率下降乃依衛福部去年頒布之「自殺通報後關懷作業流程」，通報案件需排除轉介外縣市、其他單位列管（網絡社政、衛政管案）、重複通報、誤報等，故開案率是100％。

衛生局強調，將持續透過校園、職場與社區等場域，宣導心理健康及推動珍愛生命守門人訓練，提升自殺敏感度及宣導求助資源管道。

此外，高市議員李眉蓁也關心自殺防治議題，她引用2022年數據指出，高市每10萬人自殺死亡率為17.1人，高於全台16.2人平均值；為何高雄號稱宜居城市，自殺率如此高？建議比照台北成立自殺防治中心及自殺防治據點。

衛生局長黃志中表示，近3年疫情期間，高雄自殺死亡率是6都下降最多的城市，高雄每年自殺人數，約2成是設籍在高雄，卻不是在高雄輕生。

此外，高市府設有自殺防治委員會，由市長陳其邁主持，每4個月召開定期會議，跨局處研擬心理衛生促進措施、自殺防治策略等，自殺防治是困難且繁複工作，未來將檢討納入高階自殺防治人員。

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