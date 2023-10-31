昨日（30日）有女網友在網路PO文指控，前天（29日）她扮妝成兔女郎參加在桃園藝文廣場舉辦的「桃園萬聖城」活動，疑遭羅姓男藝人騷擾，並挑釁大喊「這是公共場合」後逕行拍照離去。但有名女網友跳出來澄清還原當時狀況，指出羅男與妻、子同行，似乎是拍攝有關萬聖節造型給兒子看的，且是「有禮貌的」詢問女生能否拍照？但女生和她一群朋友用很拽很挑釁的語氣說不能，還大聲嘲笑。

轄區桃園警方表示，當天據報詢問狀況後立即以無線電通報周邊執勤同仁查尋，但未發現對象，絕無對當事人說「是喔！哈哈」。而是當事人因有要事，故留下資料，以約定當事人明天（11/1日）到派出所製作筆錄。

女網友在底下留言表示當時狀況非PO文者所說。（翻攝dcard）

幫忙澄清的女網友表示，這PO文女在說謊，因為當時她也在現場。她發文指出：「羅男的是帶著老婆跟小兒子在逛萬聖城，羅男跟很多人一起拍照，似乎是拍有關萬聖節造型給兒子看的。男生「很有禮貌」的問這位有造型的女孩能不能拍照？女生和她一群朋友用很拽很挑釁的語氣說不能，還一群女生很大聲嘲笑男的，後來女孩還說你拍我可以報警喔，然後女孩與她的一群5、6個朋友一起大聲嘲笑。後來男生才回說，這裡是公開場所，是可以拍的，你懂不懂法律，然後就走開了，她說，她聽到非常清楚，與這位原發文描述的完全不一樣。」

桃園警分局表示，事發當時現場警員就接獲當事人報案後，絕對沒有說出「是喔！哈哈」這類敷衍的用詞，而是立即詢問狀況後，用無線電通報周邊執勤同仁查尋，但搜索未果。由於這類案件必須由當事人提告才能受理，警方多次請當事人製作筆錄，但當事人當天因有要事，一度未打算提告，最後仍留下她的個人資料，也約定在明天晚上到派出所製作筆錄，至於當天實際狀況如何？警方會依法調查。

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