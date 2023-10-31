達利思為歐洲最大國防電子產品製造商，同時也供應民用航空系統和數位安全設備。該公司說，訂單較去年同期減少了18%，主要是去年賣給阿聯酋拉法葉戰鬥機。

1~9月的訂單為123.7億歐元，低於營收水準，但達利思重申了全年的目標，包括訂單/出貨比率(B/B ratio)為高於1。

財務長Pascal Bouchiat說，B/B比率還受到2022年法國衛星強勁需求的影響；今年的民航展現了堅強的商業動能。

Bouchiat說：「我毫不懷疑，我們今年的B/B比率將超過1」，他補充說，達利思的訂單往往傾向於最後一季表現最好。

他同時指出，印尼最近對達利思的拉法葉戰鬥機發出第二批訂單，涉及到18架戰鬥機，公司為這些飛機製造雷達，預計將反映在第四季財報。

另外在在數位身份和安全部門，達利思說，網路安全和生物識別技術的強勁增長，被支付卡和SIM卡的負增長所抵消，尤其是在亞洲地區。

財務長補充指出，更廣泛地說，在幾個國家供應鏈仍然面臨硬體和機械部件的巨大壓力，並影響到衛星和雷達。

達利思也密切關注小型供應商的命運，這些供應商在新冠疫情期間未能進行充分投資，如今正努力要跟上需求。