遭黃捷酸落跑 徐巧芯翻白眼嗆「邏輯堪慮」：迴力鏢打臉

民進黨立委趙天麟因外遇退選，黨內改徵召高雄市議員黃捷跨區空降，引發落跑質疑，黃捷表示「要用同一標準檢視國民黨徐巧芯等人參選立委」。徐巧芯則回嗆，黃捷被批評的原因是雙標，迴力鏢打到自己臉上，還要扯別人下水，根本被看破手腳，不鼓勵議員參選立委的是民進黨主席賴清德，黃捷甚至是跨區，還好意思講別人，邏輯堪慮。

黃捷接棒參選高雄市第六選區，但過去批評前高雄市長韓國瑜落跑的言論也被重新檢視，黃捷今(31日)回應，一直都深耕高雄，絕對沒有所謂跨區問題，鳳山跟高雄市區是同一個生活圈，而她是位於前金區雄女畢業，「說我跨區是不是有點說不過去？」那是否也要用同一標準檢視國民黨徐巧芯等人參選立委？現任議員要更上一層樓，為更多的人服務，相信是很常見的事。

徐巧芯也在臉書po出「白眼照」回嗆黃捷，「我看她是完全不懂喔！」黃捷被批評的原因是因為她雙標，過去罵人烙跑，今天自己烙跑。迴力鏢打到自己臉上，還想要扯別人下水，根本被看破手腳。

徐巧芯也指出，當時說「議員不能轉戰立委」的是民進黨的主席賴清德，結果這個規定根本是一場騙局，現在不僅一堆民進黨議員參選立委，黃捷甚至是跨區，還好意思講別人，邏輯堪慮。

徐巧芯在留言區補充，「喔對了，我的立委選區本來就是我的議員選區，黃捷大概是根本搞不懂，直接講錯」。臉書粉專「政客爽」也留言說，「本來就是在嘴民進黨以前自己訂下的高標準阿，結果拿國民黨來舉例反擊超沒意義，要要求別人自己要先做好，這才是大家不爽的地方欸」，徐巧芯也回應「芯捷大戰！」