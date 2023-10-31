一名印尼男性移工(右)意外中風癱瘓，物理治療師教導協助復健。（陳淑娥攝）

台中35歲印尼移工來台掏金，因工廠常放無薪假，他只好逃逸到處賺錢，不料，中秋節前夕意外中風倒臥在家，緊急送醫急救，但無力負擔超過30萬醫藥費，大甲李綜合基於救人使命，仍先協助患者恢復健康，27日已安排出院。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，患者在中秋節連續假期第一天被送到醫院，經過檢查是腦幹出血，醫師評估手術風險性大，住進加護病房採保守方式插管治療，醫護人員用藥、抽痰、灌食，期間情緒不穩定吵著要回家，護理人員協助用手機讓他與太太視訊安撫他，再調整用藥後，住了12天後病情好轉，轉入普通病房。

患者轉入普通病房後，擔任幫傭的太太請假到院照顧。隋善中說，患者是逃逸移工沒有健保，太太經濟能力也有限，沒有多餘的積蓄支付醫療費，醫院秉持著救人第一的使命，不可能把患者當成人球不管，依舊持續給予治療，在轉入普通病房後，也請了物理治療師幫他復健，同時教患者的太太協助先生復健。

「重病的逃逸外勞就醫沒有健保，醫院總不能兩手一攤不救人吧？」隋善中指出，患者住院到出院總共29天，醫藥費逾30萬，院方曾經聯繫印尼辦事處，印尼辦事處回應，會協助患者處理返國流程，但相關費用仍要患者自行負擔。

患者透露，他來台灣已經6年，因為在印尼找不到工作，才會跨海遠到台灣賺錢，每個月賺的錢都匯回印尼家鄉，沒想到，上一份工作，不但不能加班，還時常放無薪假，讓他根本沒錢賺，無奈之下逃跑離開雇主。

隋善中表示，全台灣沒有健保的逃逸外勞，如果遇到重病、突然發生重大意外，龐大的醫療費無力負擔，患者無力支付，在沒有相關單位負責，就會形成呆帳，這是台灣醫療機構都會面臨到的問題，醫治病患是醫護人員的天職，但是，類似的案例卻不斷發生，雇主也該要負起相關的責任。

移民署台中市專勤隊表示，目前該移工已治療完畢，順利出院，將儘速協助辦理出境事宜；同時呼籲雇主，千萬不要非法雇用失聯移工，不僅違法，還恐面臨刑責，也請移工們相互提醒，如果變成非法逃逸移工，無法享有台灣健保，萬一生重病，有可能求助無門。