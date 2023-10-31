全球掀起晶片自製熱潮，傳出越南正考慮興建首座晶片製造廠，但有美國業者示警越南政府成本過高的問題。

根據路透報導，匿名晶片業主管表示，越南的目標是蓋當地第1座晶片廠，可能生產汽車或電信應用的較不先進晶片，潛在投資者則有美廠格芯和台廠的力積電。

但美國晶片設計業者新思科技副總裁Robert Li呼籲，越南政府在發放晶片建廠補貼之前要三思，因為建造1座晶圓廠的成本可能上看500億美元（約台幣1.63兆），而且要面臨大陸、美國、韓國和歐盟的補貼競爭戰。

美國半導體產業協會主席紐佛John Neuffer也說，越南政府應聚焦在越南已有實力的晶片領域，像是組裝、封裝和測試。

除了越南，其他東南亞國家也想盡辦法擴大半導體產業，包括印度和泰國都努力爭取半導體大廠前往投資，新加坡政府協助格芯取在當地蓋40億美元晶圓廠；馬來西亞則有英飛凌支出54.5億美元擴建現有設施，生產下一代半導材料碳化矽，英特爾也計劃在截至2031年的十年間投資300億馬幣。