動保處集結社區巡守隊到汐止五指山古道掃蕩違法捕獵陷阱。（新北市動保處提供）

新北市動保處本月29日邀集汐止區在地里長及社區巡守隊，至汐止區五指山古道搜索獸鋏、山豬吊、鳥網等陷阱，經由實際行動，遏阻違規設置陷阱，捕食野生動物，傷害動物等不法行為。另今年度動保處查緝網路販售獸鋏共3件，依新北市動物保護自治條例處1萬5000元以上7萬5000以下罰鍰，並得按次處罰。

動保處辦理「新北雷霆行動大會師」，29日前往曾獲報有不法獵戶設置陷阱的汐止區五指山古道，沿途搜索獸鋏、山豬吊、鳥網等陷阱，陷阱除拆除沒入外，若查獲設置行為人，將依法開罰，當天未尋獲相關陷阱。

動保處表示，經多年來的宣導及掃蕩，獸鋏案例近兩年已減少5成以上，另動保處也與各大網路電商平台合作，只要發現有網路販售獸鋏、山豬吊、鳥網等陷阱零件，動保處即發函電商平台，要求違法商品即刻下架，並約談販售廠商到案說明並處罰。

動保處呼籲，民眾如有發現違法使用或販售獸鋏、山豬吊等陷阱，隨時通報新北市動保處，期減少犬貓及野生動物遭受傷害，並逐步消滅不法狩獵的行為，還給新北市一個清淨安全的山林。