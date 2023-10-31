淡江大學中國一帶一路研究中心執行長洪耀南以與談人的身分參與演講及討論。（朱紹聖攝）

中國大陸推動「一帶一路」戰略10周年，當前其內部面臨經濟下行問題，學者指出，該戰略或轉向關注重點國家的重點項目，不用太擔心北京會改變世界格局。儘管歐美國家提出各項計畫對抗之，但恐面臨難以提供足夠的資金規模問題，吸引開發中國家的成效「並不看好」。

政治大學東亞所教授薛健吾31日於政大進行專題演講，對中國大陸「一帶一路」戰略的10年歷程進行回顧，並分析其進展和影響。他指出，近年來，北京基本上已經把對各國既有的各種項目和各種新項目都納入「一帶一路」計畫的範疇，混合了對外直接投資、貿易、援助、貸款等行為之間的界線，使我們幾乎無法單獨評估帶路所帶來的影響。

根據大陸官方資料和美國智庫「美國企業研究院」統計，從2013年10月至2023年6月之間，全世界已經有152個國家和32個國際組織跟中國大陸簽署200多份的「合作意向備忘錄」（MOU），至少已有126國已經收到一帶一路的投資經費。而中國大陸至少也已經投資了超過9660億美元（約合新台幣28兆9800萬元），主要集中在東南亞地區。

薛健吾根據自身研究觀察發現，拿到越多中國大陸投資的國家，欠中國大陸的債務GDP比率也越高（合作共建），其償還債務的能力越低。而欠中國大陸的債務GDP比率越高的國家，在外交政策上越接近中國大陸的立場，與北京有更多合作、更少衝突。但因為資料不足，無法確定上述國家是否為落入所謂「債務陷阱」，或是純屬經營不善。

薛健吾認為，當前大陸經濟下行，其「一帶一路」戰略應該會轉向「小而美」，譬如重點國家（中國大陸的第一環國家）的重點項目（港口、中歐班列）。他直言，隨著其人口高齡化持續，加上帶路參與國會去「避險」或轉向「扈從」，不是維持現狀就是已是現狀，所以不用太擔心一帶一路會改變世界格局。

而歐美國家近期提出全球門戶計畫、重建美好世界計畫等，要向開發中國家提供優質的基礎建設，被視為是與中國大陸的帶路戰略進行對抗。但薛健吾直言「並不看好」，原因是西方國家作為民主國家，其支出要經過國會同意，先天上就無法像中國大陸那樣投錢，難以提供足夠的規模讓開發中國家有感。

淡江大學中國一帶一路研究中心執行長洪耀南對薛健吾的說法表達認同，認為西方國家很難用國家的力量去抵擋中國，只能透過培養當地國家的草根民主，反而在抵制中國更有效。