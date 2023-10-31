全運會剛在台南落幕，因開閉幕式都在歸仁沙崙會展中心舉行，激起不少民眾希望在市區興建小巨蛋的需求，連日來多名市議員也質詢要求蓋小巨蛋。市府財政稅務局31日公告「台南市運動藝文休閒園區民間自提BOT案」招商案，市長黃偉哲表示，如果業者能提出好的規畫並獲評審通過，便將取代國立科學未來館，有希望成為小巨蛋、演藝中心及全民運動館等複合式藝文休閒園區。

財稅局公告辦理「台南市運動藝文休閒園區民間自提BOT案」招商，公告期間從今年10月31日至明年1月29日止。財稅局指出，該案基地位於東區南台南站副都心第一期區段徵收的新興發展區，匯聚鐵路、機場航空站、高鐵及未來捷運線等便捷交通系統，易於結合周遭藝文節點、促進人流與經濟效應，發展可期。

財稅局還說，此案依促參法規定辦理，期許透過民間自提BOT方式，引入民間資源、創意及效率，加速公共建設興建及營運，提供全市型、複合式公共建設，包含運動設施、文教及影視音設施及商業設施等3類別設施項目，以滿足市民多元公共建設的需求。

此外，此案也期望能增加就業機會、吸引觀光人潮，提升市民運動風氣、活絡藝文及商業活動，進而帶動整體區域發展，成為台南市的重大亮點建設。投資金額將由民間申請人自行評估，並提出可行性評估報告後進行審核，期能透過與民間機構攜手合作共創三贏。

據了解，台南縣市合併升格前，前台南市長許添財即規畫在東區南台南站副都心生產路旁的台糖土地興建小巨蛋，但縣市合併後即取消規畫，之後市府爭取在此興建國立科學未來館，並獲中央正面回應。國立科學未來館由教育部委由國立自然科學博物館成立籌備小組規畫及興建，以「南台南站副都心」9.8公頃用地為基地，預估經費約需73億元。

黃偉哲說，上任後興建小巨蛋一直是重要政策之一，如果民間能提出好的規畫，並經審核通過，就會取消在此興建未來館的計畫，希望此處除了興建小巨蛋，還有能容納2000人的演藝中心及全民運動館，打造市區最棒的運動藝文休閒園區。

鑑於不少民眾仍希望興建小巨蛋，連日來市議會市政總質詢時，議員李中岑、王家貞、蔡筱薇、曾培雅等人，也紛紛質詢要求早日興建小巨蛋。