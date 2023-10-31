報導指出，輝達已經完成中國客戶今年的訂單出貨。在美國政府於10月17日發布新規定之後，輝達也已經停止接受來自中國的新訂單。

原本輝達擬趕在新規範原訂於11月中旬生效之前，提前為中國客戶明年的訂單出貨，但在上周二突然宣布拜登政府的新規定已提前於周一生效，即起禁止更多AI晶片出口中國。輝達在公告上表示，短期內這不會對公司財務造成影響，但沒有說明美國政府為何提前讓新規上路。

消息人士透露，阿里巴巴、字節跳動和百度等中國AI雲端運算巨頭原本已經大量訂購明年交貨的晶片，訂單金額超過50億美元。

美國政府去年10月首度對先進晶片技術出口中國祭出管制，促使輝達為中國市場推出降規版AI晶片A800和H800。今年的新規將輝達的A800、H800、頂規版繪圖處理器（GPU）RTX 4090、L40以及8月才推出的L40S全都納入出口管制。

報導指出，除了輝達之外，拜登政府的新禁令也涵蓋英特爾和超微的高階AI晶片與數據中心晶片。美國政府的圍堵可能使中國公司失去重要的AI資源，使其開發先進AI技術的進程延宕，並迫使他們改用中國本土產品。

中國企業已經開始採購本地製造的晶片，如華為的昇騰910晶片與寒武紀科技的思元590晶片。科大訊飛此前曾表示，華為昇騰910晶片的效能媲美輝達A100。不過，台積電等擁有先進技術的晶圓代工廠受制於美方規定，已不能為中國公司製造這些晶片。