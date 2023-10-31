北市消防局昨（30）日由劉永洀主任秘書率領代表團，前往新加坡參訪民防學院（CDA）及榜鵝消防分隊（The Punggol Fire Station）。（圖／消防局提供）

北市消防局昨（30）日由劉永洀主任秘書率領代表團，前往新加坡參訪民防學院（CDA）及榜鵝消防分隊（The Punggol Fire Station），探索其先進設施和訓練方法，此行是藉由參加2023年未來企業高峰會暨頒獎典禮（Future Enterprise Summit & Award 2023）的契機而展開。

消防局表示，此次參訪的重點是了解新加坡民防部隊在前線救援人員體能調適與增強及智慧消防分隊等方面的創新與實務；他們先後參觀了CDA的體能實驗室、國家EMS培訓中心以及榜鵝消防分隊的多面立體訓練塔、除汙室、專用加油站等設施，並體驗了虛擬實境技術（VR）的應用。

劉永洀主任秘書說，他們對CDA導入虛擬實境訓練系統印象深刻，尤其是在車輛火災搶救方面，透過虛擬實境取代傳統訓練方式，模擬車輛讓消防員認識車體構造及搶救程序等課程，經由VR畫面快速累積熟練度，除了大幅節省訓練成本外，對於新進消防員的幫助也非常顯著。

他們也對榜鵝消防分隊感到驚艷，該分隊採用了自動門禁系統及自動醫療商店等科技，提高了消防人員的安全性與工作效率。