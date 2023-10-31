英國能源產業公會「英國能源」（Energy UK）一份報告今天指出，英國碳排交易體系的碳價今年滑落速度快於歐盟，恐使英國財政年損30億英鎊（約新台幣1181億）收入。

路透社報導，英國的碳排交易體系（ETS）於2021年上路，用以代替原本在歐盟時所須遵循的類似機制。碳排交易體系要求製造業、電力公司、航空公司等須購買碳排許可，以有助英國達成氣候目標。

英國碳價到今年4月時都還緊跟甚至略高於歐盟，但在宣布相關調整措施並釋出更多碳排許可配額後，英國碳價下跌逾40%，反觀歐盟的碳價僅下滑約18%。

根據「英國能源」發布的這份報告，碳價下跌導致今年收得經費較去年短少10億英鎊（約新台幣394億）。若不止跌，英國財政部每年恐要短收30億英鎊。

英國碳排交易體系規定，相關業界須購買政府發放的碳排配額，相關配額幾乎每週會透過拍賣方式售出，收入歸英國財政部。

英國業界這份報告所強調一個潛在隱憂，是歐洲將於 2026年開徵碳關稅。若英國和歐盟之間的碳價存有顯著價差，所有適用碳關稅的英國產業都會受衝擊。

歐洲的碳關稅將對包含鋼、鋁、水泥等高碳排進口貨品加徵費用，除非出口方也有對等的碳定價政策。「英國能源」呼籲政府應努力讓英、歐間的碳排交易體系連結，確保英國產業權益。