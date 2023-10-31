日本東海道新幹線車廂內的推車販售服務今天迎來最後一天，這項從1964年通車以來持續59年的服務將成絕響。有乘客表示，透過這項服務購買商品，「連出差都能像旅行一樣快樂」。

日本讀賣新聞報導，JR東海公司今年8月宣布將於10月底結束這項服務後，旗下公司就接獲寫有對車廂內推車販售服務回憶的信件。

10月30日搭乘新幹線的東京都42歲上班族說，只要利用車廂內推車販售服務購買商品的話，「連出差都能像旅行一樣快樂」。

東海道新幹線從1964年通車以來提供的車廂內推車販售服務結束後，將從今年11月1日起針對「綠色車廂」（相當於台灣高鐵商務艙）提供利用行動裝置點餐的服務。

至於被視為東海道新幹線車廂內「名產」的冰淇淋及熱咖啡，乘客可以從東海道新幹線「希望號」停車站各月台上新安裝的自動販售機買到。

朝日電視台報導，過去19年來負責車廂內推車販售服務的川尻真富果回憶說，曾碰過一位70多歲高齡男性獨自搭車，卻透過推車販售服務購買兩人分的便當和茶飲，原因是妻子前一年離世，雖然無法再與妻子同乘新幹線，但因為想跟妻子一同到京都旅行，所以才搭上那一天的列車。

JR東海公司之所以決定取消這項長年以來的服務，主要是因為自行攜帶食物與飲料搭車的乘客增加，加上預想未來能負責這項服務的乘務員將會人手不足。