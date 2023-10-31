台灣5人女團「Popu Lady」成員宇珊今年6月被求婚成功，事隔4個月，今萬聖節（31日）她宣布登記結婚，並PO俏皮的自助婚紗照，獲得外界祝福。

宇珊稍早在IG證實婚訊：「Our road starts here.We’re married.」她透露和老公在一起的首日就同居，至今已5年，始終都看不膩，「到現在還是很期待睡前伴著我的是你，早晨第一眼見到的也是你，期待未來的日子一起體驗世界，品嘗人生各種酸甜苦辣，還有很長的路，很多考驗、難關需要去克服，但想到夥伴是你這一切都變好玩了。」

宇珊感性地謝謝丈夫，願意遷就她的任性，選在萬聖節當日登記，「因為每一年都可以用不同打扮紀念這一天，還可以去很多鬼屋遊樂園慶祝。」宇珊也感謝支持他們的親友，以及協助完成夢想中婚紗的好友們。

喜訊傳開後，藍勾勾好友狂刷一排祝福留言，像是黃宏軒、閻奕格、李易、房思瑜、李玖哲、謝雨芝、朱宇謀、簡懿佳等人，網美張香香也按讚，不難看出宇珊在圈內的好人緣。