無黨苗栗山線立委參選人邱鎮軍。（李京昇攝）

苗栗縣政府獲農業部補助，預定在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心（化製廠），地方31日成立自救會表達抗議，該設置案也成政治攻防議題。國民黨苗栗山線立委參選人邱鎮軍表示，化製廠是農業部既定要推動的政策，農業部就應該來跟苗栗地方鄉親溝通，而不是甩鍋給地方；綠營參選人曾玟學則指出，環境事情應該是不分黨派，要求邱表明立場並簽署連署書。

有關銅鑼興建化製廠事件，邱鎮軍表示，稍有地方行政經驗的人都很清楚，這個是農業部全額補助的經費，如果農業部沒有編列這個科目預算，地方政府要怎麼爭取，既然化製廠是農業部既定要推動的政策，農業部就應該來跟苗栗地方鄉親溝通，而不是躲在事件後面，卻讓一些沒有行政經驗的民意代表藉機作秀，裹挾著鄉親走上街頭抗議。

他說，強烈懷疑民進黨中央農業部，是不是在繼巴西進口蛋事件之後，又想把這種問題甩鍋地方，只要了解政府行政運作的民眾都知道，在立法院裡民進黨擁有最多席次的立委，完全掌控立法院運作的民進黨，護航通過了農業部編列的預算，當然也包括了這次推動設置化製廠政策的預算。

邱鎮軍認為，化製廠蓋不蓋？解鈴需要繫鈴人，邱鎮軍認為，化製廠設置其實是農業部一句話就可以徹底解決的問題！不懂釜底抽薪，卻如此捨近求遠、蠱惑民怨，鄰近選舉就百般操弄成一樁陳情抗議事件。

曾玟學表示，針對反對化製廠興建案，目前已有超過4千分連署書，不只是銅鑼的鄉親，連苗栗市、公館都加入連署，環境的事情應該是不分黨派，站在鄉親地方的角度來支持。

曾玟學認為，邱鎮軍的提及甩鍋給農業部，是非常不負責任的行為，此案縣府作為主辦單位，多次主動跟農業部爭取，因此才會有前期規畫費補助，農業部提出補助化製廠有兩個條件，一是要提不一樣的計畫、二是要獲得在地鄉親的支持。

曾玟學說，因此無法取得地方共識，農業部不會給予補助，而農業部也表示現在在等縣政府下一步，只要縣政府主動撤案問題就結束了，推給農業部是不公平的，現況只要在縣議會、縣政府就能解決，期待縣長鍾東錦聽到鄉親的聲音，同時要求邱鎮軍說明立場，包括他跟無黨籍立委陳超明、民進黨立委參選人康世明，都已簽署連署書，呼籲邱鎮軍能跟鄉親說清楚是否反對設置案。