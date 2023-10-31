海洋委員會海洋保育署與西部沿海漁會邀請漁民參與白海豚目擊回報，自2021年迄今已由250位漁民累積通報152筆白海豚回報資料。（海洋委員會海洋保育署提供／孫英哲彰化傳真）

海洋委員會海洋保育署2021年起與西部沿海漁會邀請漁民參與白海豚目擊回報，250位漁民已累積通報152筆白海豚回報資料，海保署也提供每筆目擊紀錄1000元獎勵金，歡迎漁民持續回報。

海保署與通苑、南龍、台中、彰化、雲林及嘉義區等6區漁會合作，成立白海豚巡護艦隊，今年已有70筆白海豚目擊資訊。各區漁會也邀集漁民參與白海豚目擊回報，同時請漁民於目擊白海豚時主動降低船速，利用手機或相機記錄白海豚， 250位漁民已累積152筆白海豚回報資料，其中有漁民回報11筆目擊資料。

此外，海巡署自2018年起，即於執行勤務時協助回報白海豚目擊紀錄，迄今也已累計253筆資料。

海保署也從2021年起，由海洋保育巡查員執行白海豚陸地觀測，並與台灣蠻野心足生態協會等民間團體合作，完成有5群次、12隻次的白海豚目擊紀錄目擊。在海上目視方面，今年則也已目擊5群次白海豚育幼群，觀察到幼豚穩定成長。

為感謝漁民對白海豚保育的努力，海洋委員會今天於彰化縣鹿港鎮表揚參與白海豚海上目擊回報的漁民，受獎漁民也於活動中分享目擊經驗。

受獎的苗栗區漁會漁民王世通說，參與活動讓他更瞭解白海豚保育工作的重要性，並激發對海洋保育的熱情。面對白海豚族群的減少的現象他感到憂心，因此也會號召其他漁民夥伴及相關單位共同維護白海豚棲地環境，期望讓白海豚數量能持續增加。

海洋委員會主任委員管碧玲在表揚大會中對漁民表達誠摯感謝之意，她表示，在海委會及海保署的推動下，漁業與保育可以共存共榮，期待未來持續與漁民合作，守護白海豚。