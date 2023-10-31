行政院長陳建仁今赴立院提出施政報告，立委費鴻泰質詢時提及，陸對台啟動貿易壁壘調查，暗示可能會中止ECAF，2011年至今年4月，ECAF達到的減稅金額高達100億美金，政府如何因應，經濟部長王美花回應，政府一定會協助產業分散市場、轉型，但費質疑我國對陸進出口貿易額近3000億元，能否立即分散風險，令人質疑。

針對ECAF中止因應對策，王美花表示，最近都有跟產業溝通，假設真的發生這些情形，政府一定會協助產業分散市場、轉型。

費鴻泰指出，台灣對大陸、香港出口占比仍達約占35％到38％，若再加計RECP，大陸加上東協國家後，占我國出口貿易達65％，整個貿易切斷，如何自處，且兩岸若開戰，如何確保產業？

王美花回應，美國、歐洲提到，台灣被中國戰爭或被封鎖，這影響全球貿易額，將達兆元，這不僅是台灣問題。陳建仁則說，最重要的是讓產業多元化、佈局全球。

不過，費鴻泰質疑，「這樣來得及嗎？重新佈局來得及嗎？蔡總統新南向增加多少貿易額，比7年半前增加多少？」王美花說，從960億美金增加到1800億美金。

費鴻泰表示，大陸對我國進出口貿易額達2000多億，快3000億元，可以立刻分散掉嗎？陳建仁說，戰爭對兩國沒好處，盡量避免，使台海穩定發展。