過去曾經歷多個不同房仲品牌的張心渝，在永慶不動產服務2年2個月後，曾共事的同事找上張心渝一起創業，當時正逢永慶房產集團的全新加盟品牌－永義房屋的階段性成果發表，她和夥伴便在去年4月成立永義房屋A7新未來加盟店，團隊透過聯賣制度，就連不在自己服務區的案件都能快速成交，開業至今已累積近6,000萬元業績！

意外加入房仲業 創造人生巔峰

加入房仲業到與人合作創業，原先不在張心渝的生涯規劃中。當初因收到北區房屋經紀人的開發信，剛好家中有房子要出售，於是委託這名房仲銷售，而該房仲知道她從事業務工作，就邀請她加入。「那時候我還在念醒吾技術學院觀光系在職專班，畢業後才正式踏入房仲業。」張心渝經歷北區房屋、台灣房屋，中間也自己創業太平洋房屋加盟店，後來又回到台灣房屋，直到2020年因前同事創業加盟永慶不動產，而加入永慶房產集團。

在加入永慶不動產的期間，張心渝就發現，永慶加盟四品牌的聯賣不止快速，制度也很公平，友店間的合作更是順暢，也促使她的業績呈現倍數成長，以前她在台灣房屋一年業績最多200多萬，在永慶不動產的第一年業績就超過300萬，第二年再翻倍到700萬，還在永慶房產集團全台菁英會上奪下永慶不動產「年度個人業績風雲獎」！

張心渝加入永慶加盟體系後，個人業績突破700萬，她認為選對正確的品牌，就能事半功倍。圖片來源：永慶房產集團

集團金字招牌吸客 科技工具提供完美服務

張心渝表示，在永慶不動產的工作經驗也讓她安心加盟開店，雖然永義房屋是新品牌，但只要讓客戶知道是隸屬於永慶房產集團，客戶都很放心交付委託。永義房屋A7新未來加盟店成立1年多來，累積創造近6,000萬元業績，成績件數近150件，平均1個月成交8件，業績聯賣率近3成。

永慶房產集團的品牌效益加上後勤資源的力量，是拉抬業績的推手，〈i智慧系統〉中10多萬筆的物件資料，加盟體系內所有經紀人都能共享，省下開發時間，也滿足客戶不同的需求；另透過〈行動智能經紀人APP〉，打開手機就可以搜尋全台物件，工作效率也有感提升。

張心渝團隊也運用科技，讓客戶買賣屋體驗更順暢無礙。像是今年4月有位台中的客戶看上桃園的物件，便透過電話委託她與屋主議價。當時屋主父母因為沒有打疫苗，不輕易讓人進屋看房，張心渝便在長輩外出的空擋，帶著同仁進屋拍了詳細的照片和影片，提供720度的房屋內部環景，完整呈現各個空間給客戶參考，進而完成未實際看屋就順利完成簽約的案例。

永義姊張心渝團隊共戰的夥伴已提前完成今年目標，仍持續衝刺要再攀上新高峰。圖片來源：永慶房產集團

永義姐率隊 提供顧客精緻服務

品牌成立滿2年的永義房屋，近期推出第一支電視廣告「半徑一公里」，以女性為主軸，呈現不同職業的年輕女性對於「家」的想像及期待，既清新又充滿活力，讓人耳目一新。張心渝認為，房仲最重要的任務就是找到最符合客戶期待的家，她也將化身廣告中的「永義姐」，針對不同客戶篩選出專屬的半徑一公里生活圈，讓家的意義更不同。

對於張心渝來說「永義姐」就是她現在表率，在歷經多家房仲的經驗，她認為永慶房產集團確實是最好的加盟平台，「有時候接到委託，上架當天就有好幾組帶看，幾天內就成交，團隊合作就是快！像我前幾天傍晚6點多接到一件新北蘆洲的委託案，晚上8點就有2組帶看，並且當晚就收到斡旋金，在永慶加盟體系好幾年，我還是覺得這樣的成交速度快到很不可思議。」

張心渝開心地說，今年設定的全店業績目標3,600萬元將提前達標，期許團隊最後階段能直衝5,000萬元，一起刷新團隊的業績紀錄。帶領團隊衝刺業績之餘，也會適時安排夥伴聚餐、出遊放鬆一下，像是今年團隊就去宜蘭玩了3天2夜，明年中也已預定要帶大家到東南亞玩一趟。對於想要創業當頭家的夥伴，她建議保持積極心態，無私分享與付出，才能跟同仁一起創造出好成績。