新北市政府與慈濟基金會合作在蘆洲靜思堂辦理112年第43期防災士訓練。（圖／消防局提供）

新北市的新住民人口數有11萬人，為全臺新住民人口最多的縣市，新北市政府與慈濟基金會合作在蘆洲靜思堂辦理112年第43期防災士訓練，因此本次訓練透過社會局媒合開班資訊，邀請新住民參加訓練；學員包含三重、蘆洲區及新莊區鄰近居民、志工及民間團體等約100名，在接受防災計畫驗證與實作、基礎急救技術與訓練等14個小時課程後，順利通過學科及術科測驗，將成為新科防災士並投入第一線的災害防救作業。

新北市政府與慈濟基金會合作在蘆洲靜思堂辦理112年第43期防災士訓練。（圖／消防局提供）

轄區第三大隊陳大隊長表示，本期學員取得防災士認證後，可以自主性協助政府或防救災團體依相關法令，平時協助社區或工作場所防災執行整備工作；災時協助民眾採取應變及執行災後復原重建工作。也希望透過課程，強化民眾防救災知能及自助互助能力，期以帶動民眾自主參與防災工作風氣。

消防局李清安局長表示，新北市自然災害類型多樣，加上現在氣候及社會結構變遷等因素，導致災害類型複雜化，在政府防救災資源有限的情況下，新北市政府積極推廣「防災士」制度及深化民眾自助互助觀念，本次訓練感謝社會局透過「新北市新住民家庭暨婦女服務中心」發布開班資訊，讓有意學習防災知識的新住民朋友有機會參加防災士訓練，除了提升個人防救災知識與技能可以在災時自救之外，也希望透過這些完訓的新住民朋友們進一步將防災知識帶給他們的同鄉朋友，一起學習防災抗災的知識與技能，進而達到全民防災的目的。