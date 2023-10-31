巴勒斯坦激進組織哈瑪斯月初大規模陸空攻擊偷襲以色列，引爆以巴戰爭，該組織海外領導人馬沙爾（Khaled Mashal）昨（30）日受訪時稱，大陸正考慮對台灣進行類似攻擊。對此，國防部今回應，國軍對於中共所有可能採取的行動，都做了非常縝密的分析跟觀察。料敵從寬，對中共可能的行動方案都有所掌握。

馬沙爾日前接受埃及媒體訪問時表示，俄羅斯要將這次哈瑪斯突擊以色列的事件，列入軍事院校中教授，大陸也正在考慮，要對台灣進行類似攻擊。

國防部今(31)日舉行例行記者會也被問及此事，情次室情研中心情報官羅正宇表示，恐怖主義危害國際安全甚鉅，印太地區的整個的安全與繁榮，也攸關全球的發展與穩定。國軍會持續依照敵情的威脅，強化自我防禦能力，並積極與友盟合作，提升嚇阻力量，適應各項的威脅與挑戰。

國防部發言人孫立方補充說明，中共近年來對我國不管是文攻、武赫，或各種配合武力行動進行威嚇的行為，近年變本加厲，不管是從去年時任美國眾議長裴洛西來訪之後從事軍演，至今年蔡總統、賴副總統出訪，中共都做一連串行動來展現意圖。因此，中共是目前我們面臨的最重要的一個國家安全的威脅，所以不管偷襲或其他文攻武嚇，國軍對於中共所有可能採取的行動，都做了非常縝密的分析跟觀察，對於情報掌握，國防部透過各種手段進行掌握，應對都包含在突發狀況處置規定裡面。近年來的整體執行狀況，也依照現有的戰備規定去應對敵情威脅，基本是以料敵從寬的態度，來應對中共所有可能採取的行動，國防部對於中共所有可能的行動方案都有所掌握，也會事先做應處。