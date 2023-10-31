為提升民眾對於終身學習的認知、行動力及共創學習風氣，苗栗縣政府領先全國，首創推出「終身學習月」、「終身學習商鋪」2大創新作為，31日由縣長鍾東錦主持首屆終身學習月啟動記者會，頒發15家終身學習商鋪據點的招牌，共同打造苗栗的終身學習文化，鼓勵縣民透過學習自我成長、翻轉苗栗！鍾縣長說，11月4日在苗栗巨蛋體育場辦理「苗栗縣終身教育聯合成果展」，歡迎大家一同共襄盛舉。

啟動記者會今天在縣府第一辦公大樓大廳舉行，由縣長鍾東錦、副縣長鄧桂菊率教育處長葉芯慧等人主持，縣議員林寶珠、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、余文忠、禹耀東、議長機要秘書李文星、苗栗市長機要秘書詹運喜和計劃主持人吳明烈教授等各界受邀出席。現場並邀請6個商鋪在活動會場設攤，分享學習成果。

鑽研終身學習有成的吳明烈教授表示，苗栗縣推動終身學習擁有領先其他縣市的許多成功經驗，「終身學習月」和「終身學習商鋪」都是全國首創，縣府致力讓學習走入生活，打造苗栗的終身學習文化；而15家商鋪正式開張，轉化提升價值，Learning is earning！期望在商鋪經營過程中帶入在地文化，向下紮根，希望苗栗縣的成功經驗拓展到全國，遍地開花。

鍾東錦說，終身學習是每個人的基本權利，「活到老．學到老」、人類需學習才能進步，心靈的學習同樣重要；而終身學習的推廣與發展是城市競爭力的表徵，也是城市永續發展的關鍵因素之一，縣府將持續推廣終身學習活動，期盼將本縣「終身學習栗，幸福更有力」的理念落實於民眾心中，打造全齡皆可學習的苗栗樂學園。縣府11月4日在苗栗巨蛋體育場辦理「1苗栗縣終身教育聯合成果展」，歡迎大家一同共襄盛舉。

鄧桂菊說，苗栗推動終身學習已深入鄉鎮市、社區和家庭，協助解決地方可能存在的問題，縣府農業、社會、教育、環保、衛生等單位攜手合作，共同解決高齡化、少子化和產業發展瓶頸的問題。

教育處指出，為符應教育部發布「學習社會白皮書」之「全民愛學習的臺灣－學習型臺灣」願景，縣府2019年起積極辦理教育部學習型城市計畫，透過此計畫逐步整合府內外資源，打造苗栗愛學習風氣，今年首度正式將11月訂為苗栗縣終身學習月，期盼凝聚各單位落實終身學習理念，使全民透過不斷學習，改善苗栗少子化等困境。