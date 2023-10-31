台灣已邁入高齡社會，失智人口逐年增加，根據衛福部統計推估，到了2030年，我國失智人口將成長超過50萬人，是值得重視的議題。對此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示，談及失智症最初期病徵，很多人以為是記憶衰退，其實並不是，而是會出現懷疑、個性上轉變及漫遊等3大徵兆。其中關於漫遊她提到，患者行動軌跡會呈現前後、繞圈圈或無目的性的遊走，若發現這些異常情形，務必盡早就醫檢查。

陳欣湄在《醫師好辣》節目上表示，提到失智症早期病徵，一般人都會以為是記憶衰退，但其實很多患者在最初期都沒有此症狀，反而是出現容易懷疑，例如妄想配偶有外遇行為等；甚至個性上還會有明顯轉變。

除此，陳欣湄接著說，有1徵兆比較少被討論到，即失智症患者會提早出現漫遊（wandering）。她解釋，正常人的走路軌跡是從A點到B點，有目的性存在；但失智症患者的行動軌跡，則呈現前後、繞圈圈或無目的性的遊走，類似於找不到路的感覺。

陳欣湄就分享先前一個案例，一名男子為其父親配戴可追蹤定位的載具，某天他就發現其父的行動軌跡出現異常，竟前往一個距離非常遠且曾未去過的地方。原本以為是儀器壞掉，但再回頭查看過去的紀錄，又有類似情況發生，但詢問父親是否有印象，卻是一臉茫然的樣子。該男子直覺不太對勁，隨後便帶著父親至神經內科檢查，並進行失智症評估量表，最後確定罹患輕度失智症。

談及失智症，錢政平說，別視為正常老化現象，而是一種大腦疾病。關於失智症會伴隨的症狀，大約會有以下10種狀況，務必要特別當心：

1、影響日常生活的記憶力改變。

2、計劃事情或解決問題有困難。

3、生活上完成熟悉的工作有困難。

4、對時間或地點感到困惑。

5、對了解視覺影像和空間關係有困難。

6、說話或寫作的用字上出現新困難。

7、物件放錯地方且失去回頭尋找和重做的能力。

8、判斷力變差或減弱。

9、退出工作或是社交活動。

10、情緒和個性的改變。

錢政平提醒，現今仍有部分民眾對於失智症認知不足，甚至認為失智症所伴隨症狀是件丟臉的事情，導致就醫不積極，延誤早期發現及治療的機會。也強調失智症在醫學上，直至現今雖無可完整治癒的特效藥，但仍可以透過相關影像檢查來幫助做到及時診斷，如MRI同時不具輻射線，是目前失智症最重要的篩檢與診斷工具。