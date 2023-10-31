嘉貝菈王爾德（右）和柔伊季默受邀出席開幕活動。（品牌提供）

嘉貝菈王爾德（左起）、王思涵、柔伊季默在開幕活動上開心合影。（品牌提供）

英國奢侈配飾與皮具品牌Grace Han歡慶倫敦騎士橋的旗艦店重啟開幕，暌違3年半後再度亮起、門口也大敞迎接衣香鬢影的嘉賓，邀來身為貴族後裔的好萊塢女演員嘉貝菈王爾德（Gabriella Wilde）與星二代攝影師兼藝術家柔伊季默（Zoë Zimmer）到場，雙姝不僅才貌兼具，更是體現品牌精神與態度的新世代女性一時之選，與品牌創立人與首席設計師王思涵（Grace Wong）一起見證解封後品牌秉持著不變的「愛、藝術與傳承」精神回歸。

倫敦騎士橋是品味名店薈萃的時尚勝地，Grace Han全球首間旗艦店自2019年2月在當地博尚廣場開幕，便吸引時尚愛好者的目光與駐足，隔年2020年3月因疫情嚴峻，基於安全、健康考量與社會責任，不得不暫時關閉。但隨著英國凱特王儲妃同年10月首度搭配黑色Love letter情書包現身，之後更一連4度在包括英女王追思會等不同公開場合拎情書包，顯見王儲妃對它愛不釋手：以及英國前首相夫人凱莉強生、日本前首相夫人安倍朝惠不約而同對Grace Han設計的青睞，更提升全球時尚人士對品牌的關注度。

英國華裔設計師的Grace深受父母影響，並將從創業家父親王文洋身上學到的紀律、勤奮與注重細節等工作特質，以及從藝術家母親陳靜文學習藝術培養對傳統、美術和工藝的獨特眼光，運用在對事業與作品的堅持上。Grace將她的每個設計都視為一件藝術品，她不僅親自設計、還熟悉由內到外全程製作的過程。她曾在一家製包廠當完2年學徒，後來與打版師窩在台北的公寓內，致力將她的設計成為現實，有些作品甚至需要費時幾年時間開發。

Grace Han有信心能為客戶提供更好的作品，以喜悅與虛懷的心情談到品牌的願景，「我們希望成為人們生活中的一部分，像一本珍藏的日記，記錄下他們生命中的每一個重要時刻。我們會持續創作優質的作品，不僅僅是創造出一件件時尚之作，更是將它們融入人們的故事，成為每個重要時刻的見證者。這些作品，如同黎明中的第一縷陽光，照亮人們的內心，激勵人們勇往直前」。

倫敦也被品牌創辦人Grace視為第二故鄉，她曾在這座城市學習，與它維繫著終身的連結。當地更是她的父親與母親學習、墜入愛河並結婚的地方，留存著小時與她的靈感繆思母親牽手漫步街頭的溫馨回憶，也使得這座城市帶給她無限的浪漫懷舊情懷與創作靈感。而南肯辛頓與騎士橋美麗的街道、巴洛克建築和世界級博物館的藝術氛圍帶來的啟發，讓Grace知道，博尚廣場寧靜而充滿異國情調的魅力，就是她想讓品牌旗艦店立基的地方。

回想因疫情不得已關店時，她直呼：「疫情結束後首次回到倫敦，真的很感激並感覺到一切煥然一新。2019年時，我們剛創立這品牌就遇到疫情被迫關店，那時候真的很失望也很傷心，也曾想過我該停止做這個品牌，但很幸運的凱特王妃後來拎著我的包出現在公眾場合並且被攝影師拍到時，我真的整整在廁所裡哭了1個多小時。那時候我真心理解到當老天爺關上了一道門，也會為你開新的一扇窗。所以我一直保持著能重新回到倫敦的希望，真的很開心我們今天能在這裡將門店重新開啟。」

來自英國最顯赫貴族家族之一的嘉貝菈，是英格蘭、愛爾蘭及蘇格蘭國王查理二世的後裔，14歲時被「黑珍珠」超模娜歐咪坎貝爾發掘成模特兒，以經典氣質與優雅外貌，成為時尚圈寵兒。她2009年以《烏龍女校2：費童家族的寶藏》踏上演戲之路，接著陸續演出《3D劍客聯盟：雲端之戰》、《魔女嘉莉》，更以她擔綱的浪漫劇情片《無盡的愛》、參演的《神力女超人1984》擁有國際知名度。嘉貝菈最為外界稱許之處， 在於她家世不凡但作風低調，而她從小耳濡目染展現出對美與質感的鑒賞力。

另一位活動的嬌點柔伊季默，是2座奧斯卡最佳電影配樂得主漢斯季默（Hans Zimmer）之女，15歲開始擔任模特兒，承襲著父親的藝術DNA，靠自學在22歲時轉型幕後從事專業時尚與人物攝影。她目前事業重心放在攝影平面藝術，親自擔任藝術指導、拍攝、剪輯與設計，也為主流唱片公司與錄音藝術家設計專輯封面。柔伊另闢蹊徑走出自己的路，心路歷程與Grace相近。

為配合旗艦店重啟，推出五款新包，同時令人期待的全新「時光」（Moments）、「傳承」（Our Melody）、「秘境」（Wonderland）三大系列新作，也會同步在10月26日到11月4日於克倫威爾藝術場（Cromwell Place）舉行的「倫敦亞洲藝術展」公開。展覽內容除了有Grace的作品，她母親王陳靜文的畫作《浪靜》、《境》、《躍動》、《川流》，也會共同聯展。如不能親臨倫敦現場，Grace Han的台灣製包工坊預計於年底開放一般民眾鑑賞品牌最引以為傲的工藝之美，詳細相關訊息待日後公布。