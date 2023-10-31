矽瑪今天下午舉行線上法說會，矽瑪在佳世達入股後，近幾年配合佳世達集團發展，從關鍵零組件逐漸走向方案解決提供廠，鎖定車用、醫療、工業、消費類及穿戴式領域，提供客戶標準連接器、線材到客製化需求服務，受到客戶庫存調整、訂單減少影響，矽瑪今年業績陷入虧損困境，今年前3季稅後虧損6000萬元，每股淨損為0.75元。

由於第4季為傳統淡季，矽瑪預估，第4季與第3季差不多。

儘管業績處於谷底，矽瑪持續開源節流，有效控管營業費用，因應全球缺工問題，以及車用與高頻傳輸線材精密度要求高，矽瑪亦積極購置新設備，建置自動化產線，加上車用產品訂單自第3季逐漸回籠，有助於產品利潤回穩。

展望明年，胡若堯表示，明年車用持續不錯，穿戴產品有些品牌可以，有些退出，公司將爭取更多現在客戶的份額，工控部分配合佳世達集團發展佈局，醫療產品沒有太大問題，只是開發週期長，量產時間是否延後等，至於IT目前比較差，還是要看客戶拉貨狀況。

因應關稅及配合客戶需求，矽瑪表示，公司將持續提高MIT比例，藉由產線半自動化及MIT生產優勢，積極爭取車用線材訂單，加速高頻線材自主開發及M&A，並投資連接器自動化生產，降低成本，配合集團資源，搶佔市場。