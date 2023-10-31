谷歌地圖(Google Map)在釣魚台列嶼列有3個名稱，分別為中華民國所稱的「釣魚台列嶼」，中國大陸慣用的「釣魚島群島」以及日本所謂的「尖閣諸島」。但日本近期卻要求Google公司將釣魚台字樣移除，僅保留尖閣諸島(Senkaku Islands)。釣魚台教育協會對此表示，我外交部應基於保護主權完整原則抗議，不容日本政府篡改名稱。

根據日本共同通訊社英文新聞及各主要媒體於10月21日披露，日本官房長官松野博一在10月20日的例行記者會上表示，已向Google公司要求將Google地圖上將所列的「釣魚台列嶼」及「釣魚島群島」均移除，僅保留「尖閣諸島」，理由是釣魚台是日本固有領土。

釣魚台教育協會指出，查找國際Google地圖，雖然釣魚台列嶼仍呈現「釣魚台列嶼」、「釣魚島群島」及「尖閣諸島」3個名稱，但依據諸多中外歷史文獻及各國地圖均顯示釣魚台列嶼是我國固有領土，日本政府意欲侵佔我釣魚台，企圖將我釣魚台列嶼改名為「尖閣諸島」，這是趁亂打劫的無恥行徑。

釣魚台教育協會表示，Google地圖不只是呈現科學地理知識的平台，同時也是一個十分政治性的場域，釣魚台列嶼是中華民國台灣省宜蘭縣頭城鎮的一部份，不容日本政府篡改地名，外交部應基於保護主權完整的原則，即刻訓令我駐日代表謝長廷向日本外務省提出嚴正抗議。

釣魚台教育協會痛批，日本政府在世界地緣政治危亂之際挑動敏感神經，並製造區域不安，東亞地區情勢要持續和平穩定，因此堅決反對任何出賣主權的政黨，也向各總统候選人呼籲應儘速表述堅定的主權立場。